Buscamos solter@s ¡Apúntate al casting de 'First Dates'!

En España hay más de 17 millones de personas solteras y sin compromiso. La mayoría está buscando una persona con la que pasarlo bien o compartir su vida, pero no es tan fácil...

El amor de tu vida no va a aparecer por la esquina como en las películas, sino que tienes que buscarlo y arriesgarte. Por esto, Cuatro quiere ponértelo en bandeja y ha lanzado un casting para su nuevo programa 'First Dates'. Se trata de un nuevo dating show en el que los participantes vivirán una primera cita a ciegas en toda regla. Dos personas que no se conocen, un restaurante repleto de cámaras robotizadas imperceptibles para los futuros enamorados y Cupido dispuesto a lanzar su flecha son los ingredientes de este nuevo programa.

¿Estás cansado de que tus amigos te emparejen? ¿Tu príncipe azul siempre acaba convirtiéndose en rana? ¿No encuentras a la chica de tus sueños? Participa en el programa y ¡solucionaremos todos tus quebraderos de cabeza! Mediante el cuestionario que tienes que rellenar, contactaremos con la persona más afín a ti y te prepararemos una primera cita a ciegas perfecta. ¿Te atreves?

Para participar, tienes que rellenar el formulario que encontrarás bajo esta noticia o llamar al 806 51 44 75*. ¡No pierdas la oportunidad! Te recordamos que para participar, es necesario que estés registrado en cualquiera de las webs del grupo (telecinco.es, cuatro.com, divinity.es o mediaset.es). ¿Aún no eres usuario?Conéctate



*Servicio de Ocio y Entretenimiento prestado por GLibre S.L. Apdo. Correos 9014 Madrid. Coste max. 1,21€/min Red Fija y 1,57€/min Red móvil IVA.incl.