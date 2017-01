Olga da en la diana del amor: "Cuando tienes pareja, te cambia la personalidad"

Olga ha tocado uno de los temas que más le preocupa a un soltero cuando se enfrenta a una nueva relación estable: el cambio. El cambio en las costumbres, las rutinas y hasta en la actitud de uno mismo cuando, de nuevo, lleva a alguien al lado. Así lo ha contado: "A mí me pasa que, a veces, me cambia la personalidad cuando tengo pareja. De repente me vuelvo celosa porque mi novio lo es, me contagia. Y yo no he sido celosa nunca".