Napoleón: "Soy tan vago que por no lavar los platos bebo la cerveza en flaneras"

Napoleón es uno de los personajes más peculiares que han pasado por el restaurante de 'First Dates'. Primero, por el origen de su nombre, que surgió en la época hippie de su padre, aficionado al fumeteo y al LSD. Pero también porque no le duelen prendas al definirse como vago, muy tacaño y poco cariñoso. Es tan vago, que por no lavar los platos se llega a beber las cervezas en flaneras de aluminio. Pero eso no impide que esté muy seguro de sí mismo. Asegura que de joven era el amo de la ruta del bacalao y que triunfaba mucho con las chicas: "Todos los caminos conducían a mi 'chorra", ha asegurado y se ha quedado tan pancho.

Vago y muy tacaño

Cuando llegó al restaurante, Napoleón no tenía claro si podría conquistar a su cita. Y acto seguido hizo todo lo posible para que Ann saliera espantada. Se definió como tan vago que ni siquiera se molesta en bajar a comprar tabaco, se lo tienen que tirar por la ventana. Y es tan tacaño que si se le rompe una cosa en su casa, pues no pasa nada, él no va a comprar otra. Lleva ocho años sin hablar con una mujer.

El rey de la ruta del bacalao

La historia de juventud que le contó Felipe Napoleón a su cita, Ann, la dejó con los ojos como platos. Según relata, mientras fue novio de la que después sería su mujer (y ahora es su ex) durante los veranos tenían un pacto no escrito y se separaban para hacer cada uno lo que quisiera. Él era un experto en la ruta del bacalao y como era “guapete” triunfaba entre las chicas, “Todos los caminos conducían a mi ‘chorra”, le ha soltado convencido. A Ann no le ha quedado más remedio que tomárselo a broma, “debe tener una ‘chorra’ de oro”, ha dicho entre risas. Al final, la cita fue un auténtico desastre.