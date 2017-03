Miguel, culturista: "Podríamos ir a cenar sin problema pero yo iría con mi táper"

Miguel era el hombre con el que soñaba Carla lo que no estaba tan claro es que si ella era la mujer ideal para él. Ni la dedicación al culturismo con un hábito de alimentación muy estricto de Miguel parecía un inconveniente. “Podríamos ir a cenar sin problema pero yo iría con mi táper”, aseguraba él. “Habría que ver hasta donde influye esa disciplina tan estricta pero mientras sea llevarse un táper a una cena no importa”, explicaba Carla. “La suerte que tengo yo es que no tengo gusto por la comida, cuando como lo único que busco es nutrirme… me da igual el sabor o lo que sea”, aseveraba Miguel.