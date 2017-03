Juan: "He presenciado varias muertes en mi trabajo pero yo no pienso morirme"

Raquel y Juan son los dos de Jaén, a los dos les gusta el rock, son de la misma quinta y los dos quieren encontrar el amor… el principio no podía ser mejor para una cita en ‘First Dates’. Además, el trabajo de Juan, que es artificiero, y la valentía y naturalidad con la que habla de ello impresionó a Raquel. “Por desgracia he presenciado varias muertes de compañeros en mi trabajo. Pero yo no pienso morirme nunca”, aseguraba él. “Eso mola, ser inmortal, yo voy a seguirte”, le decía Raquel alabando su valentía.