'First Dates' celebra 500 programas con la 'cita a ciegas' de Yulia

Yulia Demos, la camarera rusa de ‘First Dates’ no ha tenido suerte en el amor. Simpática, divertida y bellísima, aún no ha encontrado a la media naranja con la que compartir su vida. Y 499 veladas después de ver a casi 5.000 solteros buscando compañero y comprobando cómo surge el amor ante sus ojos, quiere probar fortuna por sí misma . Pero no quiere ni condicionantes ni novedades. Así que en la hoja de reservas, Yulia cambiará su nombre por Amparo. Nadie del local sabrá que bajo ese nombre se esconde su compañera, tan nerviosa y excitada como cualquiera de los anteriores solteros que en su momento cruzaron la puerta de ‘First Dates’.