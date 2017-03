Dionisio: "No tengo prototipo de chica ¿quién dice que un día no me va a gustar una jirafa?"

"Creo que la gente piensa de mí que en ocasiones me tendría que duchar más y también que estoy un poco tarado. Yo no tengo ningún prototipo de chica porque eso me condicionaría, ¿quién me dice que un día no me va a gustar una jirafa?, si es maja…”, aseguraba Dionisio en su presentación y antes de conocer a su cita en ‘First Dates’. “No me merezco algo tan bello, me quedado estupefacto, se ha parado el tiempo y la piel de gallina”, decía cuando Carlos Sobera le presentó a Cintia.