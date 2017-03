Cintia: "Yo voy directa a los postres, es poco íntimo cenar en una primera cita"

Cintia no es mujer de bromas y fue a dar con Dionisio que no se toma la vida nada en serio. “Yo creo que voy a ir a los postres directamente, me parece poco íntimo comer así directamente con alguien en una cita. No me veo comiendo un plato de espaguetis, prefiero algo más relajado, algo más fácil… En una primera cita yo iría a una cafetería, algo más informal, más acogedor”, explicaba ella. “Yo me adapto como las estrellas de mar a las rocas”, contestaba él.