Con todos ustedes… ¡Cindy! La mujer que rechazó a Julio Iglesias en Ibiza 😱

Cindy ha venido a ‘First Dates’ para encontrar el amor. Fue una modelo de mucho éxito y hablando de su pasado no ha podido evitar contar el episodio en el que rechazó al cantante y famoso seductor Julio Iglesias. Así lo ha contado: “Me encontraba en una fiesta privada en Ibiza y estaba llena de famosos, de repente Julio se me acercó y me robó un beso llamándome por el nombre de su ex, es algo que no le pude permitir y le rechacé. Después le parecí una mujer muy interesante porque fui la única que no quiso tener nada con él”.