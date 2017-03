Carlos, a cuadros al ver a su cita: “Es la última persona que me esperaba”

Carlos se ha quedado la cuadros, le faltaba el aire, cuando ha descubierto que su cita era José Antonio. El dueño del local al que suele ir a desayunar lo ha traído a 'First Dates' para confesarle que siente algo por él: "Si me ponen a una mujer se qué decirle, pero a un hombre no sé, nunca he estado con uno". Carlos no se esperaba que él fuera su cita para nada.