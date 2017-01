Carlos Sobera presenta a Lidia y Matías como "la pareja revelación del año" 😲

Carlos Sobera y Lara Álvarez no han sido los únicos que han querido pasar con todos ustedes los primeros instantes del 2017. Lidia Torrent y Matías Roure, los flamantes camareros de ‘First dates’, no han querido perderse una noche tan mágica. Carlos Sobera les daba paso con una frase que les dejaba boquiabiertos: “Nos acompaña una de las parejas revelación del año”. ¿Son, o no son estas las auténticas ‘Campanadas del amor’? 😍