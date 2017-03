Borja: "Me gustaría atar a la otra persona, a lo Christian Grey"

“No sé si como fantasía pero algo que me gustaría sería atar a la otra persona, a lo Christian Grey, atar, vendar… algo de eso”, le soltaba Borja a su cita al poco de comenzar a cenar. “Me he leído todos los libros, me gusta bastante Christian Grey, lo de atar no me gusta tanto, pero me da morbillo”, aseguraba Sara.