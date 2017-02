El extraño hobby de Andrés y Lucía: "Me gusta odiar, en plan qué mierda todo"

Parece que Andrés y Lucía han congeniado muy bien. Tanto que comparten los hobbies más curiosos. Ella ha confesado que le encanta el 'hate', odiar: "Me meto en YouTube y me veo vídeos de gente que no me gusta". Pero quizás la sorpresa se la ha llevado ella y no Andrés, pues él coincide con su cita: "Me encanta odiar, en plan decir esto es una mierda". La reacción de Lucía es de lo más satisfactoria, ¡están hechos el uno para el otro!