Ana Obregón: “Mi pareja también murió en un accidente de tráfico, sé de lo que hablas”

Franck se ha abierto con Ana y le ha confesado que su pareja murió en un accidente de coche. Ana se ha quedado totalmente sorprendida y no ha podido evitar confesarle uno de los episodios más duros de su vida: “Sé de lo que me hablas, ese tipo de amor imposible no se va a volver a repetir en la vida, el corazón tiene una llave y los demás son simulacros”.