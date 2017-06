Mediaset con la Selección Española Sub-21

El éxito “Something just like this” de THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY pone música a las promos del campeonato.

Mediaset retransmitirá de forma íntegra la Eurocopa Sub-21 de fútbol, competición en la que acompañará a los chicos de la selección española y que se celebrará en Polonia entre el 16 y el 30 de junio. La cita, que tendrá lugar en distintas ciudades del país, supone para el equipo nacional la oportunidad de alzarse con su quinto título europeo, tras las victorias de 1986, 1998, 2011 y 2013. Los chicos de la selección, ausentes en la edición de 2015, vuelven con más ganas que nunca y Mediaset, que ya ha televisado la fase de clasificación, permitirá a los seguidores disfrutar del deporte rey.

The Chainsmokers & Coldplay ponen música a la promo de este evento con "Something Just Like This" el super éxito mundial incluido en el primer disco de THE CHAINSMOKERS "Memories...Do Not Open". El dúo de disc jockeys y productores neoyorkinos formado por Andrew Taggart y Alex Pall, está inmerso en la gira de su disco "Memories...Do Not Open", que recorrerá hasta cuarenta ciudades de Norteamérica.