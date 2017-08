Las 10 perlas del Eurobasket a las que deberías estar atento

Kristaps Porzingis (22 años, Letonia -New York Knicks): Es el jugador de moda en Nueva York. En la tienda de la NBA y por las calles se ven más camisetas con el dorsal del pívot que de otros jugadores top como Carmelo Anthony y Joakim Noah. Será por sus promedios de 18 puntos por partido y más de siete rebotes. A pesar de que apunta a jugador franquicia, su relación con los Knicks no pasa por un buen momento y se ha llegado incluso a barajar su traspaso. Es el líder indiscutible de su selección.

Luka Doncic (18 años, Eslovenia -Real Madrid): Es el segundo base del Real Madrid, tras Sergio Llull, y ya le hemos visto despuntar varias veces esta temporada. A base de descaro y talento, su progresión no cesa y no sabemos cuál es su límite. Aun así, dice que no lee la prensa "para tener los pies en el suelo". El peso del equipo caerá sobre los hombros de Goran Dragic (aunque ha sido uno de los mejores en la preparación), por lo que Doncic estará más liberado en su primera participación en un Eurobasket.