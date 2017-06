‘Okupas’, ácido en los coches, plagas de palomas y prostíbulos en viviendas: ¿quiénes son los vecinos conflictivos en España?

En busca de una solución que, junto con el diálogo, acabe con el problema Luis Troya ha preguntado al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano , sobre el conflicto y la respuesta es bastante sorprendente: "Puede haber algunos problemas puntuales, pero no se pueden magnificar ni se puede descalificar a toda una barriada" . Para el alcalde la investigación del programa había sacado de contexto lo que sucede en 'La Moneda', tanto que cuando Troya le ha preguntado por la solución ha llegado a afirmar que ya no es que el problema sea puntual, sino que no lo hay: "Para solucionar un problema, debe existir" .