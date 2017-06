Turistas británicos ‘En el punto de mira’: reclaman intoxicaciones alimentarias sin necesidad de informes médicos

Nuestra compañera Rebeca se hace pasar por una turista inglesa que estuvo España y supuestamente sufrió una intoxicación alimentaria. Va a varios bufetes de abogados para poner la reclamación y en ninguno de ellos le piden el informe médico para probar que estuvo mala . En uno de ellos no le piden ni la reserva del hotel y le aclaran qué puede ganar entre 1.800 y 2.400 euros .

Algunos despachos de abogados de Reino Unido han convertido las reclamaciones vacacionales en su principal negocio. La mayoría de ellos, incluso, ofrecen una guía de posibles enfermedades que se pueden contraer en nuestro país . Recomiendan a los turistas que solo beben agua embotellada y les alertan de que las intoxicaciones pueden provocarles salmonella y e. coli. Además, dicen que España es el primer país del mundo donde se producen la mayoría de las enfermedades gastrointestinales , que hay poca higiene y no hay desinfectantes.

‘En el punto de mira’ habla con el director de un centro médico de Tenerife para comprobar si los casos por intoxicación alimentaria son tan comunes como los turistas británicos dicen. Julio Márquez explica que este tipo de enfermedades son de declaración obligatoria a las autoridades sanitarias y que cuando hay un repunte, Salud Pública se pone en contacto para investigar qué ha sucedido. Algo que no se ha producido hasta el momento.

Varios medios ingleses y también españoles se hicieron eco de una ambulancia que animaba a los turistas británicos a reclamar por supuestas intoxicaciones alimentarias. El equipo de ‘En el punto de mira’ no consiguió ver la ambulancia en pleno trabajo pero sí logró hablar con el conductor de la misma. Según los hoteleros y la gente de la zona, la ambulancia servía de agencia de captación para los despachos de abogados que se dedican a poner falsas reclamaciones. El señor Holland, conductor de la ambulancia, asegura que no reclutaba turistas y que la empresa no le pagó nada.