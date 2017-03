Daniel Esteve, director de 'Desokupa': "Yo no coacciono, yo incomodo"

Mientras una reportera de ‘En el punto de mira’ investiga a la empresa ‘Desokupa’ en Barcelona, el jefe decide conceder una entrevista al programa. Daniel Esteve responde a las preguntas de la reportera pero no lo hace solo, lo hace en el despacho de su abogado junto al abogado. “Me llaman ‘El mago’ en las actuaciones, hasta el jefe de la policía que nos acompaña se sorprende de cómo actúo”, presume Daniel Esteve al comenzar la entrevista y antes de explicar cómo se fundó la empresa, cómo actúa y quiénes la integran. “Yo no coacciono, yo incomodo. No amenazo ni sutil ni directamente, hablo con respeto, no levanto la voz y menos la mano. Yo no suplanto a la justicia, yo monto un control de acceso a una propiedad privada y eso es legal”, asegura el jefe de operativos de ‘Desokupa’.