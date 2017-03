Dabiz Muñoz explota con uno de los cocineros… ¿Demasiada presión? ⚠️

Las cosas no van del todo bien. Dabiz Muñoz está realmente agobiado porque los resultados no van según lo previsto. Tanto estrés tenía que salir por algún lado y, como no podía ser de otra manera, la tensión se palpa en el ambiente. Un pequeño descuido de uno de los cocineros ha sacado la presión que el cocinero acumulaba y hemos vivido uno de los momentos más tensos. Por si esto fuera poco, las obras del restaurante londinense no van según lo previsto. Para intentar desconectar, el cocinero sale a correr a diario y en más de una ocasión se le ocurre alguna que otra idea disparatada, ¿o no tanto?