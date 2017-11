Zidane abre la puerta a fichajes en invierno y hace autocrítica: “Podemos jugar mejor”

El entrenador del Real Madrid es consciente de que el equipo no está dando su mejor versión. Zidane hizo de nuevo autocrítica después de conseguir una victoria apretada frente al Málaga. Habló del mercado de invierno, defendió a Karim Benzema e hizo autocrítica.

. Después de la victoria frente al Málaga ha hecho autocrítica pero ha defendido al equipo. "y hay que pensar en este resultado porque hay cosas buenas y c", indicó Zidane en la rueda de prensa.

“Hay que pensar que si nosotros no metemos un nivel muy alto es difícil ganar . Tampoco hay que pasarse y decir que ha salido todo mal hoy. ¿Podemos jugar mejor? Sí. Lo poco habitual hoy ha sido la pérdida de balón", comentó ante la prensa.

En cuanto a la falta de gol de Cristiano, el francés alabó el papel de los porteros rivales. "Cristiano ha tenido ocasiones de meter, pero también hay que ver al portero. Me acuerdo contra el Betis, en casa, el partido que hizo el portero. Y hoy también. Cristiano ha tenido muchas ocasiones pero el portero las ha parado ", destacó. Además, también habló de Benzema. "Karim es siempre el mismo. Siempre da el máximo y quiere dar el máximo para su equipo. Yo estoy contento con él y voy a estar a su lado hasta el final ", comentó ante la prensa.

El entrenador del Real Madrid dejó claro que no quiere salidas en el mercado de invierno, pero ha dejado la puerta abierta a fichajes. " Seguro que salidas no va a haber . En el mercado de invierno siempre puede pasar de todo y nosotros no hablamos ni de llegadas ni de salidas. De momento estamos aquí y puede pasar de todo , pero estamos contentos con la plantilla que tenemos, muy amplia y de calidad", concluyó.