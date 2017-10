Zidane defiende a Benzema: “Es una vergüenza lo que dijo Lineker, Karim es el mejor”

Zidane ha querido defender a Karim Benzema después de las críticas por su mal comienzo de temporada. El delantero no ha comenzado con buen pie y la afición ya habla de la necesidad de otro delantero . Tras el partido frente al Tottenham, el exjugador del Barcelona Lineker criticó al francés. “¿Soy yo o Benzema está un poco sobrevalorado? Un gol cada dos partidos en un equipo tan fuerte como el Real Madrid no es nada especial. Es decente, pero no genial” dijo en redes sociales.