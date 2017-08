3 lecciones de solidaridad y respeto que aprendimos del deporte infantil

"Acabo de ver entrar a los niños contra los que vais a jugar hoy, y son más pequeños que vosotros. Son de primer año y no debieran competir con vosotros en esta categoría. Están goleándolos cada semana y querría que os pusierais en su lugar. No quiero que celebréis ningún gol, no los presionéis en su campo, dejadlos que jueguen un poco y que puedan disfrutar de jugar al fútbol. Vamos a ser respetuosos con ellos”.

“Si perdí, voy y saludo. ¿O ellos no nos saludaron allá cuando les ganamos? No clasificamos, ellos son mejores. Cuando a nosotros nos tocó clasificar el año pasado que llegamos a la final, ¿los otros se pusieron a llorar? No. ¿Cuántos partidos perdimos en el año? Bueno, hay que aprender a perder. Cuando te toque perder, ¿qué vas a hacer? ¿vas a insultar durante todo el partido? Se puede perder también, tienes que calmarte, ¿entiendes? Pueden pasar situaciones que no son tan buenas, pero de todas formas tienes que venir a jugar al fútbol y disfrutarlo. Analicemos juntos el partido, ¿ganaron bien o no? ¿Entonces por qué nos enfadamos?"