Look casual famosas: si ellas pueden, tú también

Y con esta cita queremos resaltar que el deporte ha adquirido una condición que antes no tenía. Es raro que hoy en día alguien no practique alguna disciplina y esto no lo han pasado por alto los diseñadores. Actualmente la ropa deportiva es algo más que ropa, ya lo dijo el CEO de Nike " los leggins son el nuevo denim ". Y las celebs se han unido a esta moda.