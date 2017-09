¿A qué 'instarunners molones' seguir en la red? ¡Mira estas cuentas!

Si todavía no te has unido a la 'fiebre runner' que hoy nos invade, estas cuentas de instarunners lo van a conseguir. Sprinter nos las ha chivado y son perfectas. Todas se definen bajo el hashtag “#runspo” y tienen algo que engancha…

Salir a correr no es aburrido. Algunas personas lo categorizan como “monótono” pero no tiene porqué serlo y él nos lo demuestra.

Además, es un enamorado de las zapatillas New Balance. Su cuenta se define por tres cosas: entornos verdes, correr y unas zapatillas rojas. Zapatillas que los chicos de Sprinter nos han adelantado que son muy similares a un modelo nuevo, las New Balance M420.

Ella nos demuestra que no solamente es importante salir a correr. Una buena carrera depende de más cosas: una preparación física previa y una buena alimentación.

Para Lucas Rodriguez correr y ser papá no son dos cosas incompatibles. Él nos confirma que no es imposible prepararse para una maratón y menos con un bebé. Si algo te gusta y te motiva no existen impedimentos.