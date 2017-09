El alemán Gojowczyk levanta su primer título ATP en Metz

El tenista alemán Peter Gojowczyk se ha impuesto al francés Benoit Paire (7-5, 6-2) en una hora y siete minutos en la final del torneo de Metz (Francia), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, y conquista, de esta forma, su primer título ATP.

A pesar de los 'bombardeos' al servicio, Paire, que hizo 12 directos a lo largo del encuentro, no pudo doblegar al alemán, que no cedió en ningún momento su saque a pesar de no realizar tantos 'aces' como el francés. El de Aviñón perdió sus dos primeros saques en el segundo set allanando el camino del germano.