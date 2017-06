El director del Mallorca Open y entrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha expresado su ilusión y sus ganas al afrontar este primer año como máximo responsable del torneo femenino mallorquín y ha expresado que "jamás" hubiese imaginado tener un evento de este tipo en la isla.

"No me lo hubiera imaginado. Jamás. Los mallorquines tenemos una dificultad en la que creemos que todo está muy lejos", dijo entre risas Toni Nadal. "No estamos muy acostumbrados a eventos deportivos y la verdad es que con el Mallorca Open se ha roto un poco esa dinámica. Estamos encantados con que hayan pensado en nuestra isla para un torneo de esta categoría y que encima hayan depositado su confianza para una segunda edición", subrayó.