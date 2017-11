Serena Williams aún no ha decidido si competirá en el Abierto de Australia

La tenista estadounidense Serena Williams no tiene segura su participación en el Abierto de Australia del año que viene, primer 'Grand Slam' de la temporada y donde defendería título, ya que está intentando estar lista para competir al mejor nivel tras su reciente maternidad.

Por otro lado, la rusa Svetlana Kuznetsova también podría ser baja por la operación a la que se sometió de muñeca a principios de este mes de noviembre. "Tuve dos lesiones en mi muñeca y tuve que pasar por el quirófano. Hay un diagnóstico muy complicado y todavía me estoy recuperando. El doctor no habla de fechas específicas en las que pueda comenzar a entrenar y jugar. Casi seguro que me tendré que perder Australia", señaló en los medios de su país.