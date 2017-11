Scariolo: "No tenemos a 16 marcianos que llegan de otro planeta y les ponemos la camiseta"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha reivindicado que su inédito equipo para las ventanas FIBA no está formado por "16 marcianos que llegan de otro planeta", sino por jugadores que ya "han defendido la camiseta de España en categorías inferiores y también en la absoluta", agregando que es mejor "pensar en positivo" y no en las numerosas ausencias para los partidos contra Montenegro y Eslovenia.

"No tenemos a 16 marcianos que llegan de otro planeta y les ponemos la camiseta de España. Tenemos gente que ha defendido la camiseta de España en categorías inferiores y también en la absoluta. No será complicado refrescar los conceptos y se tratará de hacerlo en equipo porque tenemos poco tiempo", valoró Scariolo en rueda de prensa en Guadalajara, donde la selección ya está concentrada.

"Creamos la concentración de verano en Benahavís y buena parte de aquellos jugadores están aquí y tomaron contacto con nuestra idea y nuestros sistemas. Ha sido una bendición porque no empezamos del todo de cero", dijo, intentando extraer el lado bueno de la situación.

El italiano lamentó que Javier Beirán y Pablo Aguilar no haya podido estar "por lesión" porque hubiesen sido "fundamentales en este 'roster'". "Pero todos los que están me han transmitido estos días ilusión, compromiso y ganas. Si nos ponemos a pensar en los hándicaps probablemente no terminaríamos, así que es mejor pensar en positivo", reclamó.