Nadal: "El resultado es muy positivo, y contra un rival muy bueno"

El tenista español Rafa Nadal, número cuatro del mundo, ha asegurado, tras haber conseguido este domingo acceder a cuartos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, al deshacerse de Roberto Bautista (6-1 6-2 6-2), que estaba "muy contento" con el resultado "positivo" que ha obtenido en la pista central del torneo parisino ante un "rival muy bueno".

"Yo creo que hoy he podido sacar mejor de lo que he hecho, pero ha estado bien al final. No puedo decir mucho con un resultado tan positivo, ha habido momentos en los que he podido apretar algo más con el 'drive' o jugar con más intensidad, pero el resultado es muy positivo y contra un rival muy bueno, así que muy contento", explicó el exnúmero 1 del mundo en declaraciones a Eurosport.