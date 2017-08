Nadal: "No ha sido mi mejor partido, pero soy positivo con lo que he hecho"

El tenista español Rafa Nadal, cabeza de serie número uno, confesó que no ha hecho su "mejor partido" después de derrotar en tres sets al serbio Dusan Lajovic en la primera ronda del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que se disputa hasta el 10 de septiembre en Nueva York, pero que saca conclusiones "positivas".

Después de ceder su servicio, Nadal pudo igualar el primer set en el tramo final para forzar el juego de desempate. "Me ha costado hacer el break. No ha sido el mejor partido, demasiadas veces él ha llevado la iniciativa. Me he entrenado bien pero llegas nervioso, pero intento ser positivo con lo que se ha hecho", añadió.