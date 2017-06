Nadal: "He jugado impecable"

El tenista español Rafa Nadal se ha mostrado satisfecho con su juego y ha calificado de "impecable" su labor para vencer, en tercera ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, al georgiano Nikoloz Basilashvili (6-0, 6-1, 6-0), y ha reconocido que una de las claves ha sido evitar la "relajación" a pesar de la ventaja que le otorgaba el resultado.

"La realidad es que él en los primeros cinco juegos no ha jugado mal, pero yo he jugado impecable. Después, en el tercer set, como es lógico y tras lo ocurrido en los dos primeros sets se le volvió casi imposible. Al comienzo él no ha estado sintiendo mal la pelota, pero yo no he cometido ningún error, he cambiado direcciones. Estoy feliz, he jugado un partido muy bueno", declaró a Eurosport tras el partido.