Nadal: "No me importa cuántos juegos he perdido este año"

El tenista español Rafa Nadal advirtió que no le da importancia a que tan sólo haya perdido 22 juegos y ningún set en su camino hacia las semifinales de Roland Garros, donde se medirá "con sensaciones muy positivas" este viernes al austriaco Dominic Thiem, del que recalcó su peligro.

"No sé cuántos juegos he perdido este año, pero en verdad esto no me importa, sólo me importa que estoy en las semifinales y eso ya dice que ha sido un torneo positivo para mí", señaló Nadal en rueda de prensa.