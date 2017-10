Nadal: "No hay mucho que hacer cuando el rival es mejor"

El tenista español Rafa Nadal ha afirmado que "no hay mucho que hacer cuando el rival es mejor" tras caer derrotado en la final del torneo de Shanghai, octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada, ante el suizo Roger Federer, y ha asegurado que este año ha sido "el mejor" de su carrera en la gira asiática, tras la victoria en Pekín y la final en Shanghai.

El número uno mundial, que reconoció no haber jugado "el mejor partido de la semana", no tuvo reparos a la hora de admitir la superioridad del de Basilea en la final. "Ha sido un partido muy difícil para mí. Él ha jugado muy rápido. Cuando el rival es mejor, no hay mucho que hacer. Es aún más difícil en esta superficie", apuntó el campeón de 16 'Grand Slams'.