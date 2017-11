Nadal: "Tengo la esperanza de estar bien y hacer un buen torneo"

El tenista español Rafa Nadal explicó la precaución de los últimos días, entrenándose "muy poco", para viajar a Londres este miércoles con "la esperanza de estar bien y competitivo" en las Finales ATP, dispuesto a "hacer un buen torneo" y despedir una gran temporada de "la mejor manera".

"Después de París, donde me tuve que retirar, fui a hacer un tratamiento y desde entonces he podido entrenar muy poco, algo de gimnasio y un poco de pelota pero muy poco", indicó en declaraciones al canal balear IB3, antes de partir a la capital inglesa, donde se juntan los ocho mejores de la temporada.

"Más o menos sé lo que hay, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, así que cuando lleve unos días allí y haya entrenado una serie de días veremos cómo están las cosas y después ya será momento de valorar la situación que se pueda dar", añadió.

El balear, que conoció a Grigor Dimitrov, Dominic Thiem y David Goffin como rivales en su grupo este mismo miércoles, explicó que confía en seguir en la línea de la temporada si el físico lo permite. "Me voy con la ilusión de seguir jugando a un alto nivel, que es lo que he hecho esta temporada, y con la opción de hacer un buen torneo", afirmó.

En Londres, Nadal recibirá por cuarta vez el trofeo de número uno al final de una temporada. "A la edad que tengo conseguir algo así es evidentemente difícil, se ha ido semana a semana y sobre todo estando más o menos sano he podido conseguir algo que no esperaba. Ha sido una temporada muy buena, la he disfrutado e intentaré acabarla de la mejor manera", finalizó.