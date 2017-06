Nadal accede a cuartos de final de Roland Garros tras pasar por encima de Roberto Bautista

El tenista español Rafa Nadal se ha impuesto con contundencia (6-1, 6-2, 6-2) a su compatriota Roberto Bautista para acceder a cuartos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, en un partido disputado en la pista central del torneo parisino este domingo y en el que ha demostrado su superioridad y el buen estado de forma que ha traído a la cita.

El exnúmero 1 del mundo dominó el partido de principio a fin ante un Bautista que acusó el buen estado de forma de su rival, que no ha cedido ningún set en lo que va de torneo. Desde la primera batalla, Nadal no dio opciones y se fue haciendo con el control del encuentro para terminar liquidándolo en menos de dos horas. Sobre todo merced a los buenos porcentajes de puntos ganados y a los 25 errores no forzados que cometió el castellonense.