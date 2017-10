Nadal: "Jugué muy bien en todos los aspectos"

El tenista español Rafa Nadal se mostró "muy contento" tras conseguir el pase a los cuartos de final del torneo de Shanghai, octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada, y reconoció que está haciendo "muy bien las cosas" después de imponerse al italiano Fabio Fognini por 6-3 y 6-1.

"He jugado un partido muy bueno. No sé cuántos errores y cuántos errores no forzados habré cometido, pero creo muy pocos. Y jugué muy bien en todos los aspectos", dijo el número uno del mundo, flamante campeón del torneo de Pekín.