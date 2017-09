Nadal: "Cada 'Grand Slam' suma mucho, es para toda vida"

El tenista español Rafa Nadal explicó cómo gestionó la final del US Open ante el sudafricano Kevin Anderson para salir de Nueva York con su decimosexto título de 'Grand Slam', uno más que "suma mucho" ya que quedan "para toda la vida" y engordan un palmarés de leyenda, en una temporada que sigue superando sus expectativas.

"He competido bien. Las semifinales fue un partido muy completo. Hoy era un partido difícil. Sabía que él jugaría agresivo que no iba a poder tener la sensación de comodidad. Creo que he gestionado bien el partido. Me costó hacer el 'break' en el primer set, también hay nervios, pero al final él cometió ese error con su derecha y a partir de ahí el partido se abrió un poco más de mi lado", añadió.