Nadal desborda a Dimitrov y se cita en semifinales con Cilic, verdugo de Ramos

El tenista español Rafa Nadal ya está en semifinales del torneo de Shanghai, octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada, tras desbordar la resistencia de un correoso Grigor Dimitrov (6-4, 6-7(3), 6-3) y en su siguiente compromiso topará con Marin Cilic, verdugo de Albert Ramos (6-3, 6-4).

Igual que ocurrió la semana pasada en semifinales de Pekín, Dimitrov exigió mucho a Nadal y le obligó a llegar hasta el tercer set, pero el número uno mundial volvió a exhibir su fortaleza en los momentos decisivos y ganó tras dos horas y 32 minutos, elevando a 10-1 su balance particular frente al talentoso jugador búlgaro.

Con 4-2 y saque, Nadal ya no dio opciones a su adversario y selló el pase a semifinales para uno de los pocos Masters 1.000 que aún no adornan su palmarés. Solvente en la red (11/16), bien al saque (8 'aces') y volviendo a controlar los errores no forzados (24), sumó su decimoquinta victoria consecutiva en el circuito.