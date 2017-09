Nadal: "Después del primer set cambié mi estrategia y eso marcó la diferencia"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que su cambio de "estrategia" tras el primer set perdido marcó "la diferencia" en su partido ante el argentino Juan Martín del Potro, al que derrotó en cuatro sets (4-6, 6-0, 6-3, 6-2) para plantarse en la final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.

"No conozco las estadísticas, no las vi, pero no siento que haya cometido muchos errores después de ese primer set. Llegué a buenos 'winners', serví bien. En términos generales, he hecho un gran partido, estoy muy contento con mi forma de jugar", prosiguió.