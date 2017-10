El Mutua Madrid Open Sub-16, oportunidad para los jóvenes de "empezar a dar el paso para ser profesionales"

La V edición del Mutua Madrid Open Sub-16 dará un año más la oportunidad a los jóvenes tenistas de "empezar a dar el paso para ser profesional" al poder disfrutar de este torneo que se desarrollará por 16 ciudades españoles y con la posibilidad de jugar la fase final en la Caja Mágica de Madrid durante la celebración del Mutua Madrid Open del 7 al 14 de mayo de 2018.

El dirigente aseguró que este año será "un éxito" y subrayó que apostar por la base "es fundamental" porque pueden constatar "la magnífica labor de las promesas del tenis". Además, confesó que para los jóvenes "es una experiencia única ir donde están las figuras". "Eso no tiene valor. Vamos a disfrutar con el circuito", sentenció.

"No sólo nos centramos en el aspecto deportivo, sino en ser altavoces del tenis para otras cuestiones, como la campaña que ya comenzó el pasado año contra el bullying, 'Stop Bullying', con la que seguiremos otro año más. También tenemos mucha competitividad, ganar este torneo no es fácil y requiere una vida exigente, pero esto no es una garantía de éxito. Lo más importante es tener ilusión, es indispensable para los chicos", finalizó el director general de Deportes del CSD.