El tenista escocés Andy Murray se marchó "contento" del torneo de Roland Garros después de quedarse a un paso de repetir final en el segundo 'grande' del año, donde cayó en cinco sets contra el suizo Stan Wawrinka pero pudo sacar una versión de su juego que echaba en falta esta temporada.

"Estoy contento con el torneo que he hecho. Estuve a un 'tie-break' de llegar a la final y viniendo de malos momentos, así que tengo que estar orgulloso", indicó el número uno del mundo tras su derrota este viernes en la Philippe-Chatrier tras casi cinco horas de semifinal.

"Quizá la falta de partidos me ha perjudicado. Ha sido un partido de alta intensidad, muchos puntos largos. Cuando vienes de jugar mucho puede ayudarte. Es lo único que me puedo echar en cara, la manera de jugar con la que llegué al torneo. Pero le he dado la vuelta a mi juego muy bien para hacer un gran torneo", finalizó.