Muguruza: "Este torneo va a ser clave para el número uno"

EUROPA PRESS

La tenista española Garbiñe Muguruza destacó la importancia de las Finales de la WTA de Singapur, afirmando que el torneo que reunirá a las ocho primeras clasificadas del ranking femenino será "clave" para designar un número uno que podrían alcanzar varias jugadoras y que en la actualidad ostenta la rumana Simona Halep.

"Sí, está todo muy igualado. Este torneo va a ser clave para conseguir el número uno y dependerá de quién juegue mejor. Estamos siete con posibilidades. Para mí, es genial. Va a ser difícil, pero tengo ganas", afirmó en rueda de prensa.

"Es importante volver al número uno, no voy a mentir, por supuesto, pero sé que tengo que jugar bien. Sé que hay muchas jugadoras, que tienen la oportunidad. Estoy feliz de haberlo conseguido este año. Ya no hay nervios u obsesión. Creo que es diferente. Así que voy a luchar por eso", añadió.

La segunda clasificada del ranking debutará este domingo a las 11.30 horas contra la letona Jelena Ostapenko y admitió no haber tenido "preferencia" en cuanto a la confección del Grupo Blanco, en el que quedó encuadrada con las "grandes pegadoras" y que completan la checa Karolina Pliskova y la estadounidense Venus Williams.

"La verdad es que estaba viendo el sorteo y no tenía una gran preferencia, porque sé que todas van a jugar muy bien. Especialmente este año que está siendo tan competitivo e igual. Pero creo que las grandes pegadoras estamos en el mismo grupo", comentó.

"Honestamente, no tengo preferencia. Últimamente he estado jugando con las grandes pegadoras, y me he sentido mejor que quizás en el pasado, porque enfrentarte a un tenis muy agresivo no es tan fácil. Pero mejoré ese aspecto de mi juego, y, sí, es bueno que vaya a jugar con ellas nuevamente", agregó.

La tenista nacida en Caracas resaltó su buen estado y preparación tras las dificultades físicas sufridas en los últimos torneos y tuvo buenas palabras para una Caroline Garcia que formará parte del Grupo Rojo tras un gran final de temporada, calificando de "muy talentosa" a la francesa.

"Me siento preparada, lista y esperando. Esto es, como dije antes, uno de los torneos más prestigiosos. Descansé mucho después de Pekín, porque también estaba un poco enferma. Me tomé mi tiempo, comencé a entrenar para dar el último empujón del año", indicó.

"No estoy sorprendida. Siempre pensé que llegaría. Siempre es una oponente difícil, muy talentosa. Creo que era solo cuestión de tiempo y es un momento en el que su juego está llegando a un buen punto. Lo recuerdo, porque hace dos años tuve una carrera similar y terminé clasificando cuando estaba un poco atrás", explicó.

MUGURUZA: "NO ME VEO JUGANDO TANTOS AÑOS COMO VENUS WILLIAMS"

Muguruza también admiró la presencia de una Venus Williams que vuelve a estar entre las ocho mejores tenistas después de unos años de ausencia (desde 2009), descartando poder jugar "tantos años" al máximo nivel.

"Es impresionante lo que ha conseguido, pero realmente no me veo jugando tantos años. Lo increíble es que está jugando a este nivel y está hambrienta y quiere seguir haciendo historia. Me voy a enfrentar con ella esta semana y creo que es increíble. Pero no creo que mi cuerpo pueda aguantar tantos años en la competición", contestó.

Por último, la española aseguró que haber obtenido el número uno y ganado un 'Grand Slam' durante la temporada supone una mejora en su carrera que hace que sea "una jugadora más experimentada" y "completa". Además, también destacó estar "orgullosa" de haberse recuperado de un inicio difícil de temporada, algo en lo que tuvo especial importancia la consecución de su primer Wimbledon.

"Creo que soy una jugadora más experimentada. Jugué partidos importantes en mi carrera. Esta no es la primera vez que vengo a jugar las Finales de la WTA. Todo cuenta. Me siento una jugadora más completa, si miro hacia atrás hace tres, cuatro años. Incluso hace un año, me siento mucho más madura. Sé que no es la palabra perfecta, pero tengo más experiencia", respondió. "¿De qué me siento orgullosa? Hay muchas cosas. A principios de año tuve lesiones y estaba un poco triste porque sentí que trabajé muy duro en la pretemporada y que los resultados no llegaban", explicó.

"Pero no dejé que mi espíritu decayera. En la temporada de tierra, estaba muy motivada, y luego empecé fuerte en Wimbledon pensando que mi momento iba a llegar. Después de eso, todo salió bien. Y lo que más me gusta es que, después de ganar un 'Grand Slam', pude mantener ese nivel para otros dos torneos y, ya sabes, simplemente no me distraje", concluyó.