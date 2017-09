Muguruza sufre para superar a la polaca Linette y acceder a cuartos en Wuhan

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se clasificó para los cuartos de final del torneo de Wuhan (China), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, después de derrotar con muchos apuros este miércoles a la polaca Magda Linette en tres sets por 6-2, 1-6, 6-4.

Tras el sólido estreno del martes ante la ucraniana Lesia Tsurenko, la número uno del mundo, ataviada de nuevo con el vendaje en el muslo izquierdo, tuvo más problemas ante su rival, 83 del mundo, con ritmo por estar clasificada desde la previa y a la que no se había enfrentado todavía.

La primera cabeza de serie del torneo empezó muy firme el partido y supo sacar partido a una rápida rotura para tomar ventaja en el marcador. Apoyada en su saque, Muguruza apenas dio opciones a una Linette que terminó por conceder una segunda vez su saque y no poner demasiada oposición.

Sin embargo, el panorama cambió en el segundo parcial, donde la polaca no perdonó el bajón de la campeona de Wimbledon, sobre todo con el saque, y el aumento de sus errores no forzados. Ni siquiera un breve parón por la lluvia y para que la pista se techase animó a la pupila de Sam Sumyk, que no tuvo ninguna opción al resto y que se vio abocada a jugar una tensa tercera manga tras encajar un duro 6-1.