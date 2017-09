Muguruza: "No me quiero poner presión, pero me tomo muy en serio estos partidos de primera ronda"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que no se quiere "poner presión" en los próximos torneos que dispute como número 1 del mundo, pero ha reconocido que se toma "muy en serio" las primeras rondas, después de pasar a octavos del torneo de Wuhan (China), puntuable para la WTA y que se disputa en pista dura, tras superar a la ucraniana Lesia Tsurenko (6-4, 6-4).

"Los partidos no son nunca fáciles aquí, las condiciones de calor y humedad son duras, pero contenta de que pasé y que lo hice en dos sets. No me quiero poner presión, simplemente me quiero tomar muy en serio estos partidos de primera ronda por que todo el mundo está jugando muy bien como hemos visto con los resultados de hoy; así que estoy muy contenta de estar en la tercera ronda", señaló en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.