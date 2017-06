La tenista española Garbiñe Muguruza reconoció lo "difícil" que fue su debut este martes en el torneo de Birmingham ante la rusa Elizaveta Kulichkova, a quien pudo apear para avanzar en una gira de hierba que confía le traiga buenos resultados, después de pasar "página" y dejar atrás la presión de Roland Garros.

"No ha sido fácil, sobre todo justo después de París, porque no sé, siempre te gusta jugar 'Grand Slams', y cuando no acaba como esperabas necesitas algunos días para recuperarse. Pero lo hice. Me tomé cuatro, cinco días o algo así. Y entonces empiezo de nuevo. Ya sabes, pasé página. Dije se acabó la tierra batida, vamos a por la hierba, que en realidad he tenido buenos resultados en el pasado. Y espero que siga este año", afirmó.