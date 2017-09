Muguruza: "Estoy decepcionada, no me he sentido fresca"

La tenista española Garbiñe Muguruza, número uno del mundo, ha reconocido que está "decepcionada" tras caer en semifinales del Pan Pacific Open de Tokio, de categoría Premier y que se disputa sobre superficie dura, ante la danesa Caroline Wozniacki (6-2, 6-0), y ha asegurado que no se sentía "fresca".

Además, explicó que se veía falta de "energía" durante el duelo. "Hoy no me he sentido fresca. Luché todo lo que pude, pero me sentí débil de energía. Creo que ella jugó un gran partido y mi nivel no estuvo ahí, no metí los golpes buenos en los momentos importantes", manifestó.