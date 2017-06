Muguruza: "Estoy decepcionada pero contenta porque cuantos más partidos juego en la hierba, me siento mejor"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha declarado, tras caer en las semifinales del torneo de Birmingham ante la australiana Ashleigh Barty (3-6, 6-4 y 6-3) este sábado, que se siente "decepcionada pero contenta" con su rendimiento durante el torneo porque cuantos más partidos ha jugado, mejor se ha sentido en la hierba.

"Sí estoy decepcionada ahora pero definitivamente estoy muy contenta con la semana. Cuantos más partidos juego en la hierba, me siento mejor porque es muy difícil. Nunca se sabe si vas a ganar o perder. Así que seguro que estos partidos esta ganando en confianza", declaró en rueda de prensa la caraqueña.

"Tarde o temprano espero poder ganar un trofeo. Así que estoy contenta de haber jugado bien aquí, aunque este partido no gané, pero en general ha sido buena semana. Y también hoy, aunque fue una batalla difícil, me va a ayudar no sólo para Wimbledon, sino para tener mejores sensaciones en general y seguir mejorando", concluyó.