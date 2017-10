Muguruza: "No creo que un partido afecte mi confianza"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza lamentó la derrota cosechada este martes frente a la checa Karolina Pliskova (6-2 y 6-2) en la fase de grupos del 'WTA Finals' y reconoció estar un poco triste, aunque no cree que un partido "afecte" a su "confianza".

"Estoy un poco triste porque no me esperaba este resultado, pero voy a intentar darle la vuelta en el próximo partido. Es lo bueno de este formato, a ver si lo hago mejor", añadió Muguruza, que se medirá a Venus Williams en la tercera y definitiva jornada con el objetivo de clasificarse para semifinales.

"No creo que un partido afecte mi confianza. Sí que es cierto que tengo que ver que he hecho mal para que no vuelva a pasar en el próximo partido", añadió la mejor tenista española de la WTA, empatada con Williams en la segunda posición del Grupo Blanco del torneo que se disputa en Singapur.