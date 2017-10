Muguruza: "El año ha sido increíble, el mejor de mi carrera"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza lamentó su eliminación en la fase de grupos del torneo de maestras de Singapur al perder con la estadounidense Venus Williams (7-5 y 6-4), pero aseguró que ha vivido un "año increíble", el "mejor" de su carrera por el triunfo en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' del año.

"Mi año ha sido increíble. El mejor hasta ahora. Mejoré muchas cosas. Eso es con lo que me voy a quedar para seguir mirando al futuro", dijo en rueda de prensa. "Estoy muy orgullosa de este año. No lo cambio. Sabía que va a ser difícil, jugando con las mejores ocho jugadoras", analizó.

Preguntada por el partido ante la mayor de las Williams, la española cree que "ella jugó muy bien en momentos importantes". "Al final yo cometí algunos errores que no debería haber hecho. No estaba frustrada porque sabía que no estaba jugando mi mejor tenis. Solo estaba tratando de estar tranquila, de no perder la concentración y de esperar la oportunidad. Y no vino. Ella dio un paso al frente y le dio la vuelta", añadió.